Successo lucano al Vinitaly 2025, premi e valorizzazione

Si è chiusa con risultati straordinari la partecipazione della Regione Basilicata alla 57ª edizione di Vinitaly, tenutasi a Verona dal 6 al 9 aprile. Un’edizione che ha confermato il ruolo crescente del comparto vitivinicolo lucano nello scenario nazionale e internazionale, rafforzando relazioni, occasioni di promozione e nuovi sbocchi di mercato. “La Basilicata è stata protagonista. Partecipare a Vinitaly significa portare in alto l’immagine di un’agricoltura viva, dinamica, capace di raccontare se stessa attraverso la qualità dei suoi vini e delle sue eccellenze agroalimentari – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala –. Abbiamo raccolto consensi, instaurato nuove collaborazioni e, soprattutto, dato voce ai produttori che ogni giorno custodiscono la tradizione e investono nell’innovazione”.

Nello spazio espositivo “Spazio Basilicata” (Padiglione 11 – Stand E5), oltre 300 metri quadrati sono stati animati da 19 aziende vitivinicole e da una fitta programmazione di degustazioni, masterclass e incontri istituzionali, promossi dalla Direzione Generale Politiche Agricole. Protagonisti assoluti i vini lucani: dall’Aglianico del Vulture DOCG, ai vini delle DOC Matera, Terre dell’Alta Val d’Agri e Grottino di Roccanova, fino alle nuove proposte legate alla mixology con Amaro Lucano. Grande riscontro anche per l’iniziativa dedicata alla Fragola della Basilicata, in fase di riconoscimento come IGP, che ha incantato i presenti con una raffinata degustazione in abbinamento alle bollicine lucane, confermandosi ambasciatrice di gusto e identità territoriale.

“Questa edizione di Vinitaly ha dimostrato che la Basilicata sa distinguersi per autenticità, competenza e qualità. La presentazione della nostra Fragola, unita alle proposte enologiche, ha messo in luce un sistema agroalimentare capace di parlare con un linguaggio contemporaneo, senza perdere il legame con le proprie radici”, ha aggiunto Cicala. Particolarmente significativo anche il riconoscimento internazionale ottenuto dalla cantina Vitis in Vulture di Lavello, che si è classificata prima nella categoria Rosato al concorso 5StarWines. “Un orgoglio per l’intera regione, e un segnale forte: i nostri produttori sono competitivi, preparati e pronti a raccogliere le sfide dei mercati globali”, ha sottolineato l’assessore. Cicala ha infine voluto rivolgere un ringraziamento sentito al Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, “per la vicinanza dimostrata e per il supporto istituzionale che ha contribuito a valorizzare ulteriormente il lavoro svolto dalla Regione Basilicata a favore delle sue eccellenze agroalimentari e vitivinicole”.