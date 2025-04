ciclOstile FIAB Potenza e Basilicata Bike Trail tra i protagonisti della Paper Week di Comieco. Appuntamento all’11 aprile

L e due associazioni, specializzate nella promozione del cicloturismo e dell’uso della bicicletta come mezzo di trasporto urbano, parteciperanno alla settimana di informazione e formazione sul riciclo di carta e cartone promossa dal Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli imballaggi cellulosici con l’iniziativa Pack Your Bike, in programma venerdì 11 aprile a Potenza a partire dalle 18:30 presso Deposito Bagagli (Stazione Potenza Superiore)

Torna per la V edizione la Paper Week, la campagna dedicata all’informazione e alla formazione su raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone, organizzata da Comieco, in collaborazione con Federazione Carta e Grafica, Unirima e con il patrocinio di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ANCI, Utilitalia e la media partnership di Rai Tgr. Dal 7 al 13 aprile 2025 i cittadini di tutta Italia potranno approfondire il grande tema della raccolta differenziata di carta e cartone e scoprire l’enorme valore della filiera del riciclo attraverso visite guidate, mostre, convegni, laboratori creativi, spettacoli ed eventi su tutto il territorio nazionale, con un focus particolare quest’anno su Lucca scelta come “Capitale del riciclo 2025”.

L’anima della manifestazione sono i PaperWeeker, le realtà che hanno deciso di raccogliere l’appello di Comieco a farne parte con iniziative speciali per raccontare il mondo della carta (e del suo riciclo) con punti di vista inediti e originali. Tra queste anche Fiab Potenza ciclOstile e Basilicata Bike Trail promuovono “Pack Your Bike”, un workshop su come imballare la bici con carta e cartone e proteggerla al meglio prima di spedirla verso la destinazione del viaggio, sia che essa viaggi con corriere o su un aereo, in Italia o all’estero. I workshop sono curati da realtà locali che si sono distinte per affinità con i valori del bike cafè: sostenibilità, inclusione e condivisione, oltre alla straordinaria energia delle fondatrici, tutte donne!

L’iniziativa PACK YOUR BIKE è promossa da Upcycle Bike Cafè ed inserita nel palinsesto della 5° edizione della #PaperWeek di Comieco con ciclOstile FIAB Potenza e Basilicata Bike Trail in programma Venerdì 11 aprile 2025 alle 18:30 presso Deposito bagagli, Stazione di Potenza Superiore, Piazzale Istria, 73, 85100 Potenza(PZ). Ingresso gratuito, info info@basilicatabiketrail.it oppure Whatsapp +393200217916

Il programma completo della Paper Week è disponibile sul sito comieco.org.