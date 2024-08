A Bella conto alla rovescia per “Stradegustando”. Il 17 e 18 agosto gastronomia, sapori del territorio e musica nel borgo lucano

Anche quest’anno torna a Bella, il 17 e il 18 agosto, nella cornice del suo emblematico Borgo, il consueto appuntamento “Stradegustando – Lucano’s street food and music Festival”, organizzato dall’associazione “Ci Provo”, e giunto ormai alla sua VII edizione. Il festival è organizzato con l’intento di unire il sapore autentico dei nostri piatti locali, rielaborati in chiave street, alla musica dal vivo dei giovani artisti provenienti da tutta la Basilicata. Lo scopo del Festival Enogastronomico e Musicale è quello di fornire un’esperienza completa ai visitatori, permettendo loro di immergersi nei sapori della buona cucina e nei suoni della musica di qualità.

Il festival abbraccerà una vasta gamma di generi musicali eseguiti da talentuosi ragazzi lucani. La manifestazione si svolgerà in due serate. La prima prevedrà l’esibizione di 8 artisti lucani, seguita poi dal dj set di Dani C. La vera novità di quest’anno è la serata del 18 agosto, che avrà come protagonista il re del folk lucano Agostino Gerardi, che si esibirà in Piazza, il cuore pulsante della comunità, alle ore 21.30.

Il pubblico avrà l’opportunità di immergersi in un’atmosfera unica, creata dalle performance coinvolgenti dei giovani artisti emergenti. L’Associazione culturale “Ci Provo” nasce nel 2016 a Bella e si stabilisce attivamente nella vita sociale del piccolo comune lucano. Molteplici e diversificate sono le attività proposte dal numeroso gruppo di ragazzi che, muniti di buona volontà e di spirito di appartenenza, offrono divertimento, servizi e spunti di riflessione a tutti gli avventori dei loro eventi.

L’associazione “Ci Provo” è celebre per Stradegustando, per l’Estate Ragazzi, per le numerose panchine tematiche che arricchiscono il paese e per il Polo Culturale “Spazio Novecento”, inaugurato l’11 marzo 2023.

“Vi aspettiamo nel nostro Borgo per lasciarvi trasportare dalla sinergia tra note e sapori, che animano Stradegustando. Non mancate!”, è l’invito dei volontari organizzatori.