Due grandi concerti nel Potentino. Il 15 e 16 agosto Alex Britti e Arisa a Corleto Perticara

Due grandi artisti saliranno sul palco di Corleto Perticara il 15 e 16 agosto. Nel giorno di Ferragosto Alex Britti è pronto a riabbracciare il suo pubblico per un nuovo e incredibile tour che toccherà anche la Basilicata. Un’occasione perfetta per ascoltare dal vivo il meglio del repertorio dell’artista e i nuovi brani del futuro disco in arrivo, sempre scanditi dal ritmo della sua inconfondibile chitarra. Alex Britti, chitarrista e cantautore acclamato, si esibirà in Piazza Plebiscito (ingresso gratuito).

E domani ancora un grande appuntamento nel paese di Corleto Perticara. Si intitola “Baciami stupido” il Tour di Arisa che prende il titolo dal suo ultimo e omonimo singolo. L’artista lucana salirà sul palco di Piazza Plebiscito, sempre con ingresso gratuito, domani 16 agosto.