A Pignola il Premio “Nicola La Vista”. Il 3 agosto riconoscimenti a chi si è distinto nei settori della ricerca medico-scientifica, dell’imprenditoria, della cultura e dello sport

L’Associazione Nicola Vista è lieta di annunciare la terza edizione del Premio “Nicola Vista”, che si terrà il 3 agosto 2024 alle ore 20:30 in Piazza Risorgimento a Pignola. Il Premio “Nicola Vista” è stato istituito per onorare personalità che si sono distinte in maniera eminente nei settori della ricerca medico-scientifica, dell’imprenditoria, della cultura e dello sport. Quest’anno il riconoscimento sarà conferito a: Prof. Ugo Filippo Tesler, Cardiochirurgo e Primario Emerito dell’AOR “S. Carlo” di Potenza; Dott. Dino Labriola, Cardioanestesista già Primario dell’AOR “S. Carlo” di Potenza; Dott. Giampaolo Luzi, Direttore del Dipartimento Cardiovascolare dell’AOR “S. Carlo” di Potenza; Angelo Rosella, Imprenditore e Presidente di KOS.

La serata sarà arricchita dalla partecipazione dell’orchestra di mandolini “P. Mascagni”, diretta dal Maestro Antonio Di Lauro, con le esibizioni della soprano Marialugia Martino e del tenore Mauro De Santis. La conduzione dell’evento sarà affidata ad Annamaria Sodano. L’Associazione Nicola Vista, fondata a gennaio 2024, è impegnata nella promozione e nella valorizzazione di eccellenze che riflettono i valori e l’eredità del nostro caro Nicola, che è stato l’amico di tutti e un instancabile promotore della sua amata Pignola, della Basilicata e delle sue meraviglie culturali e sociali. Nicola è stato un punto di riferimento per la comunità, offrendo sempre opportunità lavorative, artistiche, sportive e culturali.

Nelle edizioni precedenti, il Premio è stato conferito a illustri personalità quali il Prof. Dott. Biagio Ricciuti, oncologo ricercatore presso il Dana-Farber Cancer Institute di Boston; il Prof. Dott. Marcello D’Amelio, docente presso l’Università di Tor Vergata (RM) e scopritore del gene dell’Alzheimer; il giornalista RAI Giuseppe Di Tommaso, conduttore de “La Vita in Diretta”; e l’imprenditore pignolese Dott. Paolo Patrone. “Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme questa serata di riconoscimento e cultura”, fa sapere l’organizzazione.