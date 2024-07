Al Castello di Bella il concerto del quartetto Mitja. Appuntamento a domenica 28 luglio

Il concerto del quartetto Mitja si terrà il 28 luglio 2024 alle ore 20.30 presso lo scenario suggestivo del castello aragonese di Bella. “Un concerto straordinario nel nostro contenitore culturale più importante come il castello aragonese – ha dichiarato la vice sindaca con delega alla Cultura, Angela Carlucci – in quanto assisteremo ad un evento unico e imperdibile considerato il grande livello artistico per vivere la magìa di un sogno a 16 corde”.

Il quartetto Mitja, ensamble formatosi nelle più prestigiose accademie d’Europa nasce nel 2008 da quattro artisti provenienti da Napoli, Benevento, La Serena (Cile) e Bella con il violista bellese Carmine Caniani. A completare l’ensemble: Giorgiana Strazzullo (violino), Veronica Fabbri Valenzuela (violoncello) e Lorenza Maior (violino).

L’evento che rientra nella programmazione dell’Estate Bellese 2024 è organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bella.

La partecipazione al concerto è gratuita e l’ingresso è libero.