Assegno Unico Universale, nel 2024 oltre 50mila nuclei familiari lucani lo hanno ricevuto

Nei primi cinque mesi del 2024, i nuclei familiari della Basilicata che hanno ricevuto l’assegno unico universale sono 53.916 per un numero di figli pari a 86.136 (1,60 figli a nucleo).

Rispetto alle regioni del SUD – in cui l’importo medio mensile dell’assegno unico in pagamento nel 2024 è di € 295 (per un numero medio di figlio a nucleo pari a 1,61) – l’importo medio mensile in pagamento per richiedente per la Basilicata è di € 286 (superiore all’importo medio nazionale di € 271).

L’importo medio mensile per figlio in pagamento a tutto maggio 2024 è di € 178 (di poco superiore all’importo medio nazionale di € 171).

Il numero dei figli minorenni assistiti è pari a 70.831 a fronte dei 15.305 maggiorenni cui corrisponde un importo medio mensile dell’assegno in pagamento, che va dai 194 € per figlio minorenne a 101 € per figlio maggiorenne.

Il numero maggiore dei figli beneficiari della prestazione si colloca nei nuclei appartenenti alla fascia ISEE minima (47.803) cui corrisponde un importo medio mensile in pagamento di € 219, a fronte dei 15.697 presenti nei nuclei di chi non presenta ISEE o supera la soglia massima, per un importo medio mensile in pagamento di € 68.

L’analisi del trend storico dal 2022 al 2024 mostra, per la Basilicata, come sia cresciuto il numero dei figli assistiti dalla misura, che passa dai complessivi 81.089 del 2022 agli attuali 81.575, così come cresce l’importo medio mensile in godimento,che passa dai156 € del 2022 agli attuali 178 €.

Inoltre, mentre rimane sostanzialmente stabile, dal 2022 al 2024, il numero dei figli beneficiari dell’Assegno Unico che si colloca nella prima classe di reddito, passando dal 55% al 54% del totale dei beneficiari, aumenta dal 14% del 2022 al 19% per i primi 5 mesi del 2024 il numero dei figli beneficiari presenti nei nuclei di chi non presenta ISEE o supera la soglia massima. Trend sostanzialmente analogo per le due province lucane.

L’Assegno Unico Universale è una prestazione inclusa nei servizi “proattivi” erogati dall’INPS.

Ciò significa che, in occasione della nascita di un figlio, ai genitori che, nell’accesso nell’area riservata MY INPS, hanno fornito il consenso a ricevere comunicazioni proattive dall’Istituto, verrà inviata una e-mail con l’invito a presentare la domanda per richiedere l’assegno unico universale o per integrare il beneficio già percepito per altri figli a carico.

La proattività dei servizi INPS risponde all’esigenza di semplificazione dell’attività amministrativa e di costruzione di un solido rapporto di fiducia tra Istituzione e cittadino, nel quale l’utente si aspetta di essere rapidamente e correttamente indirizzato e guidato negli adempimenti da compiere e sollevato da oneri non essenziali.

Per aderire ai servizi proattivi e ricevere contenuti personalizzati da parte dell’INPS, gli utenti possono accedere alla area MyINPS del portale. Cliccando su “Vai ai tuoi consensi”, è possibile prendere visione di tutte le informazioni sui servizi proattivi erogati e aderirvi tramite il percorso “Adesione ai servizi proattivi” > “Acconsento”. L’adesione può essere revocata in qualsiasi momento.