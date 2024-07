L’Unibas presenta la nuova campagna promozionale per le immatricolazioni. Appuntamento al 24 luglio

Potenza, mercoledì 24 luglio, ore 10 – Campus Macchia Romana, Sala Atti Accademici

L’Università degli Studi della Basilicata presenterà la nuova campagna promozionale per le immatricolazioni nel corso di una conferenza stampa in programma mercoledì 24 luglio, a Potenza, nel campus di Macchia Romana, alle ore 10 (Sala Atti Accademici): saranno presenti il Rettore e il Direttore Generale dell’Unibas, Ignazio Marcello Mancini e Marco Porzionato, la Prorettrice alla comunicazione, la Professoressa Elena Esposito, il Direttore e il Presidente dell’ARDSU, Gianluca Cuomo e Antonio Zottarelli, l’Amministratore del Consorzio ConUnibas dell’Università degli Studi della Basilicata, l’Ing. Antonio Candela.

«Questa campagna è giocata sui luoghi comuni spesso associati all’Università della Basilicata, tramite l’utilizzo di uno dei trend più dissacranti dei social media. Protagonisti gli studenti e le qualità dell’Ateneo lucano!» spiega la Prorettrice alla comunicazione, Professoressa Elena Esposito.

Nel corso dell’incontro saranno anche illustrati alcuni dati relativi all’Università degli Studi della Basilicata. «Attraverso il claim “Studio all’Unibas, è ovvio che…” – completato da una serie di concetti chiave, che vengono progressivamente svelati – mettiamo in luce diversi motivi per cui studiare in Basilicata è un vantaggio. Vorremmo far riflettere, inoltre, su convinzioni errate relative alla nostra sede universitaria e dunque… da sfatare!» precisa Esposito