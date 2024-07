Paterno in una “Sera mediterranea”. Stasera nel centro valdagrino una doppia serata musicale

Il 21 Luglio 2024 a Paterno, in Piazza Isabella Morra, si vivrà un momento unico: ai piedi della scalinata a gradoni si svolgerà una doppia serata musicale. Sin dalle 20:30 la pacatezza delle note del Quintetto Jazz “Swing So Cool” accoglierà il pubblico che, seduto sui nuovi gradoni, potrà godere uno spettacolo unico e suadente, assaporando le sensazioni che solo una struttura ad anfiteatro può dare.

Alle 22:00, poi, l’atmosfera avvolgente del Jazz si arricchirà ulteriormente con nuovi colori e rinnovata magia, riservando il giusto tributo a due Artisti che hanno riempito di orgoglio e gioia la favola di vivere ‘A Sud’: gli indimenticabili e indimenticati Pino Daniele e Pino Mango. Magia resa ancor più potente dal fatto che a rievocare le note di due ‘Colossi mediterranei’ sarà il grande Graziano Accinni, storico chitarrista di Mango e simbolo della musica leggera in Lucania.

La nuova cavea abbraccerà davvero tutti, nella certezza che saprà proiettare per una sera fuori dallo spazio e dal tempo e a fare da collante tra pubblico e musica vi saranno anche alcuni talenti locali che, portando in esposizione le proprie opere, sapranno creare un momento di equilibrio tra arte e quotidiano in una affascinante ‘Sera mediterranea’ paternese.