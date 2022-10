Bonus Gas Regione Basilicata e autocertificazioni, ecco alcune informazioni importanti

Per evitare confusioni generate da improvvide comunicazioni pubblicate in questi giorni scorsi, nonché inutili duplicazioni di attività non ancora definite in maniera chiara, si rende noto ai lucani che ApiBas, soggetto indicato dalla Regione come gestore del Bonus, questa mattina ha pubblicato sul proprio sito l’avviso con il quale comunica che il modulo di richiesta (Autocertificazione) sarà disponibile solo a partire da domani 10.10.2022. Inoltre il modulo di Autocertificazione (istanza) che attualmente circola in rete e sui canali social non può essere ritenuto ancora quello ufficiale e quindi valido. L’ANCI di Basilicata ha comunicato che domani, lunedì 10 ottobre alle ore 15:00, si svolgerà in Regione un incontro con i Sindaci durante il quale dovranno essere definiti compiti, modalità e procedure per la gestione delle domande. Le suddette condizioni inducono a soprassedere rispetto alla ricezione delle domande sia a mezzo PEC, Spid o Protocollo onde evitare di attivare procedure non conformi che comporterebbero una duplicazione delle attività per i cittadini e per gli Uffici.

Dalla riunione di domani a Potenza tra Regione e Anci usciranno notizie più chiare e certe.

Eventuali informazioni ufficiali verranno rese note su questo sito.

Il consiglio è quello di non presentare al momento alcuna autocertificazione.