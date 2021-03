Per ‘Gambero Rosso’ Il miglior gelato al cioccolato d’Italia è lucano. Il riconoscimento a Luigi Buonansegna

Ancora un riconoscimento per Luigi Buonansegna, che a Pignola gestisce “Officine del gusto”. Il lucano, infatti, ha giocato un ruolo da protagonista durante la premiazione relativa alla guida delle Migliori Gelaterie d’Italia 2021 del Gambero Rosso. Oltre al riconoscimento dei Due Coni, massimo raggiungibile per i nuovi ingressi in guida, Officine del Gusto e il suo maestro gelatiere Luigi Buonansegna si aggiudicano il Premio speciale per il Miglior gelato al Cioccolato d’Italia. «Il premio per il miglior gelato al cioccolato – si legge nella motivazione del premio – va a Officine del Gusto, Pignola, a Luigi Buonansegna. Un giovane artigiano che si dedica al cioccolato e alle mille sfumature che può assumere nella lavorazione a freddo, con grande interesse e creatività. Nella sua bottega del gelato propone una vera e propria linea dedicata al cioccolato (anche in purezza e senza lattosio): il Superlativo (cioccolato 38% Santo Domingo con caramello al burro salato), l’Oro Lucano (cioccolato bianco aromatizzato allo zafferano, purea di albicocca, granella di pistacchio tostato e salato), che ha vinto l’ultimo Sherbet Festival».

(Fonte: Quotidiano del Sud)