La Basilicata ha a disposizione anche il vaccino Moderna. 1.600 le dosi consegnate da SDA sul territorio lucano

Il corriere espresso SDA ha ultimato anche in Basilicata la consegna della seconda tranche del vaccino Moderna, composta da 1.600 dosi. Il corriere del gruppo Poste Italiane ha utilizzato per la consegna furgoni dotati di cassoni refrigerati per assicurare il mantenimento della corretta temperatura. Ai flaconi, arrivati domenica mattina all’aeroporto militare di Pratica di Mare, sono stati abbinati aghi e siringhe. Intanto, Poste Italiane fa sapere che è anche operativa la piattaforma informatica sviluppata da Poste per la tracciatura e la somministrazione dei vaccini. Sono le prime centinaia di dosi del secondo vaccino a disposizione della Basilicata, visto che nella prima consegna, delle circa 50mila dosi, i lucani erano stati esclusi.

Intanto, con aggiornamento al pomeriggio di ieri, 2 febbraio, in Basilicata risultano somministrate 17.067 dosi di vaccino, rispetto alle 21.375 ricevute, per una percentuale del 79,8 %, poco al di sotto di quella nazionale, che è all’87,14 %.

Claudio Buono