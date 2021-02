Realizzazione delle infrastrutture del tipo Fixed Wireless Access. “Picerno in Azione” chiede la collaborazione dei Sindaci

Il gruppo “Picerno in Azione” scrive ai sindaci del Marmo Platano Melandro, per chiedere una collaborazione congiunta al fine di avviare un progetto integrato per la realizzazione delle infrastrutture del tipo Fixed Wireless Access. Di seguito la lettera integrale.

Gentilissimi Sindaci, con la presente il gruppo “Picerno in Azione” e tutti i gruppi di “Azion”e della provincia di Potenza, chiedono la Vostra fattiva collaborazione per una iniziativa congiunta di sensibilizzazione, presso il Governo e la Regione Basilicata, affinché nelle zone a scarsa capacità di trasmissione dati, ricadenti nel PIT del Marmo-Platano-Melandro , si avvii un progetto integrato per la realizzazione delle infrastrutture di tipo Fixed Wireless Access in grado di potenziare la connettività digitale, sia a servizio delle famiglie che delle imprese residenti nelle zone rurali. La tecnologia FWA, cioè misto radio-fibra, nelle zone rurali e montane è l’unica possibilità per ottenere una connessione digitale adeguata alle nuove necessità di banda di trasmissione dati (DDI, SW ecc. ecc. sono tutte attività che funzionano solo con una ottima connessione). Come noto, l’implementazione della tecnologia tradizionale, caratterizzata dalla fibra ottica (FTTH), a causa della morfologia e della bassa densità abitativa delle zone interessate, è destinata ad arenarsi a causa del costo eccessivo rispetto ai possibili margini degli investitori privati. Considerato che questi progetti ricadono, spesso, su territori che comprendono più comuni un’azione sinergica è fondamentale per permettere la realizzazione degli interventi. Il Gruppo di Picerno in Azione, insieme agli altri gruppi di Azione della provincia di Potenza, chiedono un impegno rilevante in tal senso; un progetto condiviso e strutturato troverà sicuramente una disponibilità economica nel PNRR portando benefici al territorio in termini di investimenti e servizi permettendo di risolvere le problematiche evidenziate nel comunicato fatto nei giorni scorsi”.