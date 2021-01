Emergenza Covid-19 a Vietri di Potenza: le scuole non riapriranno il 7 gennaio. Primi casi di contagio alla Casa di Riposo

Il Sindaco di Vietri di Potenza, avv. Christian Giordano, vista l’evolversi dell’emergenza sanitaria causata dai contagi al Covid-19, ha disposto la chiusura delle scuole fino al 10 gennaio. Infatti, nei giorni scorsi, sono risultate positive al virus due minorenni che frequentano l’Istituto Comprensivo. Immediatamente, è stata effettuata una campagna di screening su tutti gli alunni e personale scolastico venuto a contatto con le minorenni. I tamponi rapidi hanno dato esito negativo. Ma l’evolversi della situazione, in questi ultimi giorni, ha portato alla luce altri casi di positività al Covid-19 in diversi nuclei familiari. In ultimo, risultano due casi di positività anche all’interno della casa di risposo per anziani (una operatrice e un’anziana). Per questo motivo, in data odierna ospiti e personale verranno sottoposti a tampone molecolare.

Queste le dichiarazioni del sindaco, avv. Christian Giordano: “Alla luce del gran numero di nostri concittadini in quarantena che nei prossimi giorni saranno sottoposti a tampone, ritengo opportuno posticipare fin da subito la riapertura delle nostre scuole. Abbiamo bisogno di avere “il quadro chiaro”. Con ordinanza ho disposto la chiusura di tutte le scuole di Vietri fino a domenica 10 gennaio”.

Era stato già programmato un nuovo screening sulla popolazione scolastica, in programma il 5 gennaio. Rinviato a data da destinarsi per fare bene il punto della situazione ed avere un quadro chiaro. Gli attuali casi di positività in paese sono 20, oltre ad 11 guariti e negativizzati e 1 persona deceduta in ospedale a causa delle complicanze dovute al Covid (in data 27 novembre). Sono però diverse le persone in attesa dell’esito dei tamponi molecolari e di sottoporsi a quest’ultimi dopo i test rapidi. Il Sindaco Giordano ricorda che il Comune continua a lavorare con le autorità sanitarie per continuare la somministrazione di test e tamponi al fine di limitare al massimo i nuovi contagi.