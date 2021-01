Nel Potentino. Spara con una scacciacani priva di tappo rosso in strada: denunciato un 20enne

Spara con una scacciacani senza tappo rosso nella notte di Capodanno e pubblica il video in una storia Instagram. Per questo motivo un giovane ventenne è stato denunciato dai Carabinieri di Senise, per aver violato l’articolo 703 del codice penale, che proibisce di sparare in luogo pubblico con un arma da fuoco. Secondo i militari dell’Arma di Senise, che hanno portato avanti le indagini, il giovane avrebbe sparato in area per salutare il vecchio anno ed accogliere il nuovo. Il tutto immortalato in un video pubblicato sul social Instagram. I Carabinieri sono risaliti al giovane, ed hanno rinvenuto la pistola scacciacani, priva di tappo rosso. Il giovane, per sparare a Capodanno, avrebbe violato anche la ‘zona rossa’ allungandosi in strada.

Ne da notizia la testata d’informazione lasiritide.it

