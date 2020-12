I prodotti ‘Di Carlo’ a portata di click. L’azienda lucana amplia la sua offerta al commercio elettronico

Dal 1953, innoviamo per tradizione. Questo è uno dei claim della Italtipici, azienda lucana del settore agroalimentare, che, mantenendo fede ad una simile dichiarazione, ha deciso ampliare la sua offerta aprendo al settore del commercio elettronico. Rivisitando il proprio sito web – www.oliodicarlo.it – e avviando congiuntamente lo store on-line shop.oliodicarlo.it. In questo modo i prodotti Di Carlo saranno “a portata di click”. In primis l’olio extra vergine di oliva ma anche tanti altri prodotti della dieta mediterranea (pasta, conserve, sott’oli, condimenti). Svolta che segue l’innovazione degli oli in brik, confezionamento di esclusivo appannaggio della Italtipici sul territorio nazionale. Vi è inoltre l’ultima nata in ordine di tempo in casa Di Carlo: la selezione di prodotti tipici Di Carlo Tutto Italiano (pomodorini datterini gialli e rossi, peperoni secchi, origano in mazzetti. Tutto al 100% italiano e, per questi ultimi due esempi, tutto al 100% lucano, proprio come l’azienda). Strategia che trova fondamento nelle attuali odierne tendenze. Come riportato, infatti, da Repubblica (luglio 2020) l’eCommerce è dato in crescita nel 2020 con un +26 per cento. I dati dell’Osservatorio B2c del Politecnico di Milano: sale la penetrazione sul totale retail dal 6% all’8%. I comparti emergenti: food&grocery +56%, arredamento e home living +30%. Informatica ed elettronica di consumo +18%, abbigliamento +21% e editoria +16%

Accelera la crescita degli acquisti online di prodotti: l’eCommerce raggiungerà i 22,7 miliardi nel 2020 (+26%), 4,7 miliardi di euro in più rispetto al 2019. Sono i dati resi noti dall’Osservatorio B2c del Politecnico di Milano. Ma gli elementi caratterizzanti di questi dati sono almeno tre: innanzitutto una maggiore penetrazione del mondo dell’eCommerce rispetto al totale retail, passando dal 6 all’8%. Il secondo dato è che mentre i settori più maturi storicamente nell’ambito del commercio elettronico salgono con un tasso sostenuto, quelli che stanno dando la maggiore spinta sono i comparti emergenti, come il food&grocery che genera 2,5 miliardi di euro (+56%) e l’arredamento e home living, con un giro d’affari di 2,3 miliardi di euro e un indice di crescita che si attesta sul +30%. Complice anche il lungo lockdown dovuto alla pandemia da Covid19, – e questo è il terzo dato – reggono e crescono sia l’informatica che l’elettronica di consumo (sei miliardi di euro di fatturato e un +18% rispetto al 2019), l’abbigliamento (3,9 miliardi e un +21%) e anche l’editoria (1,2 miliardi di euro e un + 16%). Le cifre complessive parlano chiaro: gli acquisti on line fatti dai consumatori italiani varranno, nel 2020, 22,7 miliardi di euro, ben 4,7 miliardi in più rispetto al 2019. Si tratta dell’incremento in valore assoluto più alto di sempre. La fotografia scattata dall’Osservatorio del Politecnico di Milano non lascia ombre: l’eCommerce è ormai diventato parte integrante del mercato complessivo italiano e i consumatori si stanno sempre più orientando verso questo tipo di acquisto.