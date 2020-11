In Basilicata oltre 3mila domande per ottenere il “Bonus PC”. C’è tempo fino al 13 novembre

Sono oltre 3mila le istanze presentate dalle famiglie lucane per il cosiddetto “Bonus PC”. Vale a dire la possibilità di fare richiesta per il voucher destinato alle famiglie con Isee non superiore a 10.000 euro. Così come riportato dal Quotidiano del Sud, in Basilicata le istanze ad oggi presentate sono 3.220. L’iniziativa è finanziata dal PO-Fesr Basilicata 2014-2020 della Regione Basilicata. La Regione Basilicata ha stanziato per questa misura quasi 3,8 milioni di euro. Possono partecipare famiglie che abbiano nel nucleo familiare minori di età compresa tra i 6 e i 16 anni. Il bando, già attivo da qualche settimana, scadrà alle ore 13 del 13 novembre.

Tutte le informazioni sull’avviso pubblico e la presentazione della domanda, con i riferimenti da contattare in caso di necessità, sono disponibili cliccando qui.

Claudio Buono