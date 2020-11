A Sasso di Castalda riuscite le prove di collaudo dello “Sky Lift Falchetto” ai piedi del monte Arioso

Pieno autunno tra i magnifici faggi colonnati ai piedi del monte Arioso nel territorio di Sasso di Castalda, quasi al confine col Comune di Abriola. Il “bellissimo effetto ruggine” delle foglie ancora sugli alberi. Tante ne sono già cadute. Siamo ormai in pieno autunno. E a Sasso si fanno le prove di collaudo, ben riuscite, dello sky lift Falchetto, l’impianto di risalita vicino al rifugio. A darne notizia su Facebook è il vice sindaco, Rocco Stella. L’impianto di risalita si trova vicino al rifugio e serve una pista per sciatori di piccola e media esperienza. “C’è necessità – scrive – inoltre di rendere funzionale (con pochi soldi, visto che è in buone condizioni) il tapis roulant, così da rendere possibile la risalita degli sciatori che lo volessero, dopo la discesa. Si spera inoltre di tracciare al più presto una pista di sci di fondo intorno al Monte Arioso a costo zero (vero tipo di pista adatta al luogo e anche rispettosa dell’ ambiente), collegata possibilmente ad Abriola. Si spera così di rimettere in funzione una piccola stazione sciistica e soprattutto di rendere possibile un piccolo campo scuola già per il prossimo inverno. Grazie all’ Assessore Antonietta Colangelo per l’impegno finora profuso”.