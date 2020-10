Potenza, all’UniBas domani inaugurazione del nuovo bar all’insegna del rispetto ambientale e “plastic free”

Domani, 12 ottobre, alle ore 10, sarà inaugurato il nuovo bar nel polo universitario di Macchia Romana, a Potenza. Il bar sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19. La concessione è di sei anni, e il contratto di affidamento, ottenuto dalla Fd srl, è frutto di una scelta tra candidature di gestione “centrate” sul rispetto ambientale, e sul minor impatto possibile, con una scelta “plastic free” con cui l’Ateneo lucano prosegue la sua politica di crescita e di risparmio energetico.

Il contratto di affidamento in concessione del servizio è stato firmato lo scorso mese, dal Direttore generale dell’Università della Basilicata, Giuseppe Romaniello, e dal concessionario, Francesco D’Ambrosio, della Fd srl. L’Ateneo lucano, proseguendo nella politica di risparmio e tutela ambientale iniziata ormai da anni, ha inoltre scelto una “filosofia” di ristorazione “plastic free” anche per il servizio del bar, così come fatto per la mensa: la valutazione delle candidature è stata infatti “centrata” sulle proposte del concessionario per eseguire il contratto “in modo da arrecare il minore impatto possibile sull’ambiente, attraverso l’applicazione di un sistema di gestione ambientale progettato nel rispetto delle normative ISO 14001 e di specifici criteri ambientali minimi, che costituiscono la griglia di valutazione delle offerte”. La concessione, quindi, rientra tra le azioni di “Green Public Procurement” poste in essere dall’Ateneo lucano, in coerenza con le strategie e i temi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. L’Università della Basilicata intende così proseguire e rafforzare il percorso di rispetto dell’ambiente e dei consumi, dopo le iniziative che hanno riguardato la produzione di energia da fonti rinnovabili nel Campus di Potenza, e la distribuzione di borracce in alluminio per “abbattere” i consumi di plastica. A questo si aggiunge la fornitura di prodotti locali e a chilometro zero, e acquisti di merce da produttori biologici e di origine controllata.