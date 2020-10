Coronavirus, in Basilicata 13 nuovi casi di contagio. 3 i guarito

Ci sono 13 nuovi casi di contagio in Basilicata. È questo l’ultimo aggiornamento in regione relativamente all’emergenza sanitaria. Nella giornata di ieri sono stati processati 957 tamponi, di questi 19 positivi. 13 riguardano lucani e 6 di persone pugliesi che hanno solo fatto il tampone in Basilicata.

Ad oggi in Basilicata sono stati processati 82150 tamponi, di cui 81086 negativi. Riguardo i nuovi positivi, 4 a Matera, 2 a Venosa, 1 a Ferrandina, 1 a Calvello (ospite della casa di riposo di Marsicovetere), 1 a Sarconi, 1 a Potenza, 1 a testa ad Aliano, Tricsrico e Pomarico.

Nelle ultime 24 ore sono guarite 3 persone.