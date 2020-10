A Vietri di Potenza, contro la pandemia, esposizione del Crocifisso realizzato a mano da San Gerardo Maiella

Settimana di appuntamenti religiosi a Vietri di Potenza in occasione della festività di San Gerardo Maiella, presso la Chiesa Madre. Martedì 13 ottobre alle ore 19:00 la Santa Messa, mercoledì, allo stesso orario, la Santa Messa, triduo e benedizione dei givoani, così come giovedì 15 (presiede don Angelo Adesso). Il 16 ottobre alle ore 9:00 la Santa Messa, in serata alle 19:00 sarà presente il Vescovo, Mons. Salvatore Ligorio, che presiederà la Santa Messa e procederà all’ostensione del Crocifisso in cartapesta realizzato a mano da San Gerardo Maiella. Il crocifisso, uno dei tre realizzati dal Santo, resterà in esposizione per la preghiera personale in tempo di pandemia e per le confessioni. Sabato 17 ottobre, alle ore 19:00, la Santa MEssa verrà presieduta da don Domenico Pitta mentre domenica 18, sempre con l’esposizione del Crocifisso, la Santa Messa alle ore 11:00 e alle ore 18:00, con la chiusura dell’Ostensione. Sarà presente don Rocco Moscarelli, esorcista.

Un’importante iniziativa religiosa, un evento di grande rilevanza per la comunità vietrese, dove il culto di San Gerardo è vivo e ben presente. In vita, San Gerardo ha onorato Vietri di Potenza con la sua presenza, realizzando alcune opere importanti, come un crocifisso in cartapesta custodito al Convento dei Frati Cappuccini. A rendere noto il programma il parroco di Vietri, don Vito Serritella. Per ogni info, è possibile consultare la pagina Facebook denominata “Parrocchia San Nicola di Myra – Vietri di Potenza”.

