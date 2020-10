Coronavirus, nel Potentino il Prefetto dispone l’intensificazione dei controlli. Anche l’Esercito a Tramutola e Marsicovetere

Presieduto dal Prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, si è riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per rimodulare i servizi di controllo finalizzati al rispetto delle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, così come disposto dalla circolare del Ministero dell’Interno in data 2 ottobre, tenuto conto delle ordinanze n. 35 e n. 36 del Presidente della Regione Basilicata, rispettivamente del 2 e del 3 ottobre. Alla riunione hanno partecipato il sindaco di Potenza, il rappresentante della Provincia, il Questore ed i Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. In apertura, il Prefetto Vardè, ha sottolineato che la curva epidemiologica si sta rialzando su tutto il territorio nazionale e che pertanto è ora più che mai necessario rispettare puntualmente le norme nazionali di prevenzione sanitaria – che stabiliscono allo stato attuale, fra l’altro, il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro – sia le norme regionali – che impongono l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie all’aperto e nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, così come disposto dall’ordinanza n. 35 del Presidente della Regione Basilicata, nonché le più stringenti prescrizioni dettate dall’ordinanza n. 36 limitatamente ai Comuni di Marsicovetere e Tramutola in relazione al cluster di contagi realizzatosi presso la casa di riposo di Marsicovetere -. A tal proposito il Prefetto, per il rigoroso rispetto delle misure previste dalle norme contenute nei citati provvedimenti e in considerazione dell’aumento dei contagi in Basilicata, così come su tutto il territorio nazionale, ha disposto una rimodulazione ed intensificazione dei servizi di controllo sul territorio provinciale finalizzati principalmente alla verifica del rispetto dei divieti, con particolare riguardo a quello di assembramento, e dell’utilizzo della mascherina, con immediata applicazione delle sanzioni previste in caso di accertate violazioni. Per le attività commerciali di vendita al dettaglio, nei mercati all’aperto e nei locali che assicurano servizi di ristorazione i controlli saranno assicurati dalle Forze Territoriali di Polizia con il supporto della polizia locale. Per quanto riguarda l’ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 36, nei territori di Marsicovetere e Tramutola saranno eseguiti mirati servizi straordinari di controllo del territorio con l’impiego di reparti speciali e di personale militare. Da ultimo il Prefetto ha richiamato il senso civico della popolazione e chiesto a tutti i cittadini di mantenere comportamenti responsabili così come già dimostrato durante il periodo di lockdown della scorsa primavera.

comunicato stampa

Prefettura di Potenza