L’11 ottobre a Potenza “Domenica di Carta”. Appuntamento nell’atrio del Palazzo Vescovile della città

In tempi di pandemia… una visita a una antica “clinica dell’anima”. Domenica 11 ottobre 2020, in occasione della Manifestazione nazionale “Domenica di carta”, la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Basilicata e la Biblioteca diocesana di Potenza presentano l’iniziativa: Libri per l’anima. La Biblioteca diocesana di Potenza si presenta. Un percorso questo che, riagganciandosi idealmente all’attuale situazione pandemica, intende proporre un breve ma intenso viaggio in una antica “clinica dell’anima”: così infatti, anticamente, erano considerate le biblioteche. Nel corso della mattinata, nell’atrio del Palazzo vescovile di Potenza sito in Largo Duomo n. 5, saranno effettuate n. 3 visite guidate per gruppi non superiori a 10 persone nei seguenti orari: 9.15; 10.30; 11.45.

Le prenotazioni, obbligatorie, devono essere tempestivamente comunicate alla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Basilicata via mail (sab-bas@beniculturali.it) o telefonicamente (tel. 0971.24868; 339.5235764).