Coronavirus, altri 21 lucani contagiati nell’ultimo giorno. 4 casi a Brienza, altri 9 nel Potentino e 8 nel Materano

Sono 21 i nuovi casi di positività da Covid-19 che riguardano i lucani. E’ questo l’ultimo aggiornamento in regione. Nell’ultimo giorno sono stati processati 737 tamponi, di questi 23 sono risultati positivi, di cui 21 lucani e 2 pugliesi. I nuovi casi di contagio riguardano: 1 a Melfi, 4 a Brienza, 1 ad Aliano, 2 a Lagonegro, 1 a Lauria, 2 a Sant’Arcangelo, 1 a Tramutola, 5 a Bernalda, 1 a Policoro, 1 a Matera, 1 a Potenza, oltre a due casi di persone residenti in Puglia (a Ginosa ed Altamura, hanno fatto il tampone in Basilicata). Per il 21esimo caso, pochi istanti fa si è saputo che è stato registrato a Muro Lucano, così come reso noto dal sindaco, Giovanni Setaro.

Sono invece 7 le persone guarite dal virus nelle ultime 24 ore. 35 le persone ricoverate tra gli ospedali di Potenza e Matera.

Claudio Buono