Equitazione e Gioca Pony, nel Lazio giovane di Vietri di Potenza si laurea campionessa nazionale. Primi posti anche per altri lucani

È di Vietri di Potenza, ed ha 10 anni, la campionessa nazionale di Gioca Pony, nei campionati italiani organizzati dalla Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec – Ante. Si tratta di Caterina Croce, che con l’Asd Pignola ha trionfato nel Lazio a Cerveteri, dal 7 al 9 giugno, presso il circolo ippico Equihome.

La terza edizione, che si è svolta in collaborazione con l’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, promuove lo sport fruito attraverso la cultura dell’equitazione come un’importante opportunità di sviluppo psichico e fisico della persona. Infatti lo sport all’aria aperta e l’interazione con un grande animale, così come la capacità di accudimento del cavallo, sono momenti di crescita importanti e permettono di promuovere l’adozione di corretti stili di vita. Hanno partecipato centri da tutta Italia con cavalieri ed amazzoni che hanno partecipato ai rispettivi campionati regionali.

Il campionato è diviso in nove categorie basate sull’altezza dei cavalli: fino a 115 cm, fino a 135 cm e fino a 149 cm, e l’età dei cavalieri o amazzoni “A da 8 a 10 anni”, B da 11 a 13 anni” ed infine “C da 14 a 18 anni”.

Il centro vincitore è stato quello di Pignola Asd Equitation Passion di Rosa Postiglione. Determinante, come detto, è stato l’ottimo risultato di Caterina Croce di Vietri di Potenza, 10 anni, che nelle tre categorie in cui ha partecipato si è piazzata seconda nella 1A altezza cavallo fino a 115 cm in sella a Tarantella, prima nella categoria 2A in sella a Little Fly altezza cavallo fino a 135 cm e prima nella categoria più importante destinata ai pony fino a 149 cm la 3A in sella alla sua Sally. Hanno contribuito inoltre alla vittoria Rocco Albano con un primo ed un secondo posto nella categoria 1B e 2B, Martina Marino prima nella categoria 2B, Marino Gaetano primo nella categoria 1C, Alessandra Perrone prima nella categoria 2C, Ruggiero Emanuele secondo sempre nella categoria 2C, Valentina Perrone terza nella categoria 2A ed infine Chiara Albano terza nella categoria 1A.

Per la giovane sono arrivati gli auguri e le congratulazioni da parte del sindaco di Vietri di Potenza, Christian Giordano, e dall’amministrazione comunale.

redazione