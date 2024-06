Rassegna “Scintille”, domenica 16 giugno a Satriano di Lucania l’ultimo appuntamento con Hansel e Gretel

Ultimo appuntamento di Scintille – rassegna di teatro ragazzi per famiglie con uno spettacolo itinerante ed esperienziale in natura da non perdere!!

DOMENICA 16 GIUGNO 2024

⌚ ORE 17 o ORE 19

Bosco Ralle, Satriano di Lucania

‍‍‍ Per grandi e piccini dai 5 anni

️ 5 euro

Campsirago Residenza

ℹ Prenotazione obbligatoria: 327 2515604

Insieme ai protagonisti della storia ci addentreremo nell’oscurità del bosco per vivere un’esperienza di teatro immersivo. Sarò un viaggio a tappe tra oggetti, immagini e svelamenti. Porteremo nelle tasche i sassolini bianchi, troveremo la casa della strega e scopriremo insieme che la paura di affrontare i propri sentimenti più oscuri è la vera avventura.

Rassegna realizzata da Compagnia Teatrale Petra in partnership con Labirinto visivo grazie al contributo del Comune di Satriano di Lucania, del Comune di Tito e del GAL Percorsi.