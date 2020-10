In Basilicata si registrano in un giorno 49 nuovi casi di contagio da Covid-19

Numero alto di tamponi, ma quanti positivi in sole 24 ore in Basilicata. Sono ben 49 i positivi al Covid-19 su 1039 tamponi processati nell’ultimo giorno. La situazione è abbastanza preoccupante e diventa sempre più importante rispettare le misure, distanziamento ed utilizzo della mascherina, anche a seguito dell’ultima ordinanza del governatore Bardi.

Nel dettaglio, in nuovi positivi sono 13 a Tramutola, 5 a Marsiconuovo, 2 a Pescopagano, 4 a Venosa, 2 a Sant’Arcangelo, 4 a Lauria, 2 a Brienza, 1 a Spinoso, 3 a Paterno, 1 a San Chirico Raparo, 1 a Moliterno, 1 originario della Sardegna in isolamento a Rionero in Vulture, 2 a Marsicovetere, 1 di Satriano di Lucania domiciliato a Polla, 1 di Potenza domiciliato a Marsicovetere, 1 a Grumento Nova domiciliato a Tramutola, 1 di Torino in isolamento a Marsicovetere e 2 persone di nazionalità marocchina (in isolamento in Campania).

Nelle ultime 24 ore sono guarite 4 persone, mentre sono decedute 3 persone, già comunicate ieri su questo sito. Ad oggi in Basilicata sono stati processati circa 76mila tamponi: i negativi sono poco più di 74mila.

Claudio Buono