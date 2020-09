Coronavirus, 20 casi di contagio in un solo giorno. Giornata nera per la Basilicata

21.9.2020, ore 21:20 – Non giungono buone notizie in materia di contagi da Covid-19 in Basilicata. Purtroppo, ai 7 casi di positività resi noti questa mattina dalla Task Force della Regione Basilicata, in serata se ne aggiungono altri 13, tutti asintomatici, che la struttura regionale dovrebbe conteggiare nel report che verrà diffuso domattina. I 13 nuovi casi riguardano: Matera (6), Pisticci (5), Venosa (1, operaio della Fca di Melfi), e 1 a Banzi (una giovane rientrata dalla Toscana). Ricordiamo che questa mattina si era saputo dei 7 casi di positività a Ruoti, Potenza, Lavello (persona residente in Puglia ma in isolamento nella cittadina lavellese), Anzi, Matera (2) e Bella.

Inoltre, si attendono -probabilmente entro domattina- i risultati dei tamponi effettuati sui familiari di una persona positiva a Ruoti.

Claudio Buono