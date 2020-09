Confcommercio, nel Potentino le vendite sono in calo. “Un segnale preoccupante”

“Il dato sulle vendite di luglio, che registra una riduzione in termini congiunturali sia in valore che in volume, rappresenta un segnale preoccupante tanto più per i piccoli negozi che da noi sono la stragrande maggioranza delle attività commerciali”: lo ha detto la Confcommercio di Potenza, spiegando che “rispetto a luglio 2019, il valore delle vendite al dettaglio diminuisce del 3,8% per la grande distribuzione e dell’11,7% per le imprese operanti su piccole superfici”. La nota sottolinea che, “mentre la stagione dei saldi continua senza registrare livelli significativi di spesa, sono sempre abbigliamento e calzature i settori merceologici che risentono del calo dei consumi”. (ANSA)