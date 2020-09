AGGIORNAMENTO – Altri 4 nuovi casi di contagio in Basilicata. In un giorno sono 10 i nuovi positivi lucani

5.9.2020, ore 15:38 – Non bastavano i 7 casi di contagio – di cui 6 lucani – comunicati questa mattina (articolo qui) dalla task force della Regione Basilicata. Poco fa è arrivata notizia (che sicuramente verrà ufficializzata dalla task force lunedì mattina) di altri 4 casi di contagio in Basilicata. Si tratta dei familiari (marito e figlia) di una infermiera lucana che lavora in Puglia, residente a Ferrandina. Gli altri due casi di contagio riguardano la figlia di una donna ucraina residente a Matera e un uomo di Ginestra, operaio alla FCA di Melfi. La figlia della donna ucraina è l’unica delle quattro persone ricoverata in ospedale, nel reparto di malattie infettive al “Madonna delle Grazie” di Matera.

Ricordiamo che in mattinata la task force regionale aveva comunicat che nella giornata del 4 settembre sono stati processati 664 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 7 sono risultati positivi: 1 persona residente a Matera, 5 persone residenti a Salandra, 1 persona residente ad Altamura in isolamento ad Altamura diagnosticata in Basilicata. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 53. Attualmente sono 5 i ricoverati presso le strutture ospedaliere lucane: a Potenza una persona è ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale ‘San Carlo’, a Matera nell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’ 3 persone sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive e una persona nel reparto di Terapia intensiva

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 28 persone decedute.

Claudio Buono