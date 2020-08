Elezioni amministrative, nel Potentino presentate due liste di persone provenienti fuori regione. Lo strano caso di Carbone

Lo strano caso di Carbone, dove sono state presentate tre liste, di cui due formate da persone provenienti da un’altra regione e che nulla hanno a che fare con il Comune del Potentino di circa 600 anime. L’unica lista che rappresentava persone di Carbone è stata ricusata. Il Comune rischia seriamente di essere guidato, per i prossimi cinque anni, da persone che non conoscono nemmeno dove si trova il paese. Nessuno dei candidati è residente a Carbone. Insomma, si tratterebbe -è d’obbligo usare il condizionale- del solito trucchetto dei cosiddetti “candidati in divisa”. Quelli che, appartenenti a forze dell’ordine, presentano la lista per ottenere poi l’aspettativa per il periodo elettorale.

Di seguito, un servizio video de “La Siritide” che spiega meglio la situazione che sta vivendo Carbone.