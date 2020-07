Potenza, in isolamento i tre cittadini del Bangladesh positivi al virus. Domani tamponi su altri 40 connazionali

La task force regionale ha confermato la notizia già circolata nella giornata di ieri, circa il decesso una delle tre pazienti ricoverate per infezione da Covid-19 nel reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza. Con questo aggiornamento sale a 28 il numero delle vittime lucane della pandemia. La task force rende noto che “sono in isolamento i cittadini del Bangladesh ospitati in strutture di accoglienza a Potenza: su 10 tamponi effettuati ieri 3 sono risultati positivi al Covid-19 e nella giornata di domani altre 40 persone bengalesi verranno sottoposte a tampone naso faringeo”.

Il prossimo aggiornamento domani 20 luglio, ore 12.00.