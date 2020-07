Ci sono tre nuovi casi di contagio da coronavirus in Basilicata. Si tratta di tre cittadini del Bangladesh ospiti di un centro di accoglienza situato a Potenza. In corso l’attività della task force regionale per capire con chi hanno avuto contatti i tre ed effettuare i tamponi. Aumentano quindi i casi di contagio in regione, dopo che nella serata di sabato si è avuta la notizia di una 89enne deceduta al “San Carlo” di Potenza.

Redazione