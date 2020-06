Potenza, “il 14 giugno riparte il Frecciarossa”. Ma solo per due settimane: dal 29 lavori sulla linea ferroviaria

“Il treno Frecciarossa 9514 e 9547 Taranto-Potenza-Roma-Milano, sospeso per l’emergenza Covid, “sarà riattivato a partire dal prossimo 14 giugno”. Lo ha reso noto, in un comunicato, il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Salvatore Margiotta, diversi giorni fa, «dopo l’interlocuzione avviata nelle scorse settimane con i vertici di Trenitalia». Ma si tratta di “un ripristino” a tempo determinato. Solo due settimane, dal 14 al 29 giugno. Infatti, nemmeno il tempo di rallegrarci per la riattivazione del Frecciarossa Taranto-Potenza-Milano, è giunta la notizia che dal 29 giugno al 29 agosto sarà interrotta la tratta ferroviaria Battipaglia-Metaponto. Lo ha deciso Rete Ferroviaria Italiana “per consentire lavori di ammodernamento e manutenzione straordinaria che interesseranno passaggi a livello, stazioni e due gallerie”. Sarà garantito il servizio sostitutivo con pulman per il Frecciarossa da Taranto a Salerno.

redazione