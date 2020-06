Omicidio George Floyd. A Potenza oggi pomeriggio scende in campo Amnesty International contro razzismo e discriminazione

L’omicidio di George Floyd è l’ultimo di una serie di atti di violenza razzista contro i neri statunitensi, a riprova dei drammatici e sorprendenti livelli di violenza e discriminazione nel Paese.

La polizia commette violazioni dei diritti umani a un ritmo incredibilmente elevato, in particolare contro le minoranze, e in special modo contro gli afroamericani. Solo nel 2019, la polizia è stata coinvolta nella morte di oltre 1.000 persone negli Stati Uniti. Oggi pomeriggio, sabato 13 giugno, il gruppo Amnesty International di Potenza sarà in piazza Mario Pagano dalle ore 18:30, uniti contro il razzismo e contro ogni forma di discriminazione, per ribadire che le persone e i diritti umani non possono essere schiacciati in nessun modo possibile. L’invito è quello di portare il vostro cartello o mascherina antirazzista e a firmare la petizione di Amnesty International per George Floyd, affinché le autorità statunitensi assicurino che tutti i responsabili della morte di George siano portati di fronte alla giustizia.

Si può firmare la petizione cliccando qui