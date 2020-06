Covid-19. Rientra in Basilicata dall’Egitto dopo 4 mesi: positività al virus e ricovero in Ospedale

Terzo caso di “contagio” da rientro in Basilicata in tre giorni. Dopo i casi che hanno riguardato due persone lucane di Tricarico, nel materano, e Carbone, nel Potentino, si è saputo di un terzo caso di una persona rientrata in Basilicata e risultata positiva al Covid-19. Si tratta di una donna che è tornata in Basilicata dopo quattro mesi trascorsi all’estero, in Egitto. La donna ha segnalato il suo rientro attivando tutte le procedure, ha accettato di sottoporsi al tampone e l’esito è risultato di positività al virus. Però, a differenza degli ultimi due casi, ma anche dei tanti casi delle ultime settimane, la donna è sintomatica. Per questo motivo, dopo la positività al tampone e i sintomi, la donna è stata ricoverata in ospedale. Si trova al “Madonna delle Grazie” di Matera. E’ l’unica persona lucana ricoverata in ospedale per Covid-19. Quasi certamente questo caso di contagio potrebbe essere riportato nell’aggiornamento di oggi, 9 giugno, della task force della Regione Basilicata.

Attualmente in Basilicata ci sono 12 persone positive al virus. Di queste, 11 sono in isolamento domiciliare e 1 in ospedale, la donna rientrata dall’Egitto. Vanno però aggiunte 27 persone decedute (9 di Potenza, 2 di paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda). I guariti in regione sono 359 guariti.

Si attende il prossimo aggiornamento, che dovrebbe arrivare nella tarda mattinata.

redazione