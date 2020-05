Preoccupazione in Basilicata per gli ultimi contagi. Gli undici nuovi positivi sono tutti asintomatici

E’ preoccupante l’ultimo aggiornamento dell’emergenza coronavirus in Basilicata. 11 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, che ha superato il numero dei guariti, 10 nell’ultimo giorno. Allarmante e preoccupante è anche il fatto che tutti e 11 i pazienti risultati positivi, sono asintomatici. 1 a Moliterno, Roccanova, Cersosimo, Senise, Tramutola, 4 a Villa d’Agri (Marsicovetere), 1 Marsico Nuovo e 1 a Irsina. Degli 11, 6 sono operatori sanitari, un vigile urbano e tre persone riconducibili a nuclei familiari già con positivi. Un altro è un assistente domiciliare. Come detto, è preoccupante perchè tutti asintomatici. Quest’ultimo fattore fa capire quanto sia importante prevenire e fare tamponi a tappeto, insieme ai test rapidi, che possono aiutare per uno screening più veloce e scovare i positivi tra gli asintomatici. La aziende sanitarie stanno lavorando per individuare le persone che hanno avuto contatto con i positivi, che si trovano in isolamento presso i propri domicili.

GLI ATTUALI POSITIVI – Ad oggi 1° maggio, gli attuali contagi confermati in tutta la regione sono 193. Ieri erano 192, ai quali si sommano gli 11 nuovi casi e si sottraggono 10 guarigioni di cui un paziente di Gioia del Colle in isolamento in Basilicata. Ai 193 positivi vanno aggiunti nel complesso 25 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi), 160 guariti, 1 paziente di Gravina di Puglia riscontrato dall’Asm, 1 paziente di Padula riscontrato dal San Carlo e 8 pazienti diagnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata dove si trovano in isolamento domiciliare.

LA SITUAZIONE NEGLI OSPEDALI – Attualmente i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 53, così suddivisi: all’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza 14 sono in malattie infettive e 8 in pneumologia; all’ospedale ‘Madonna delle Grazie’ di Matera 27 sono in malattie infettive e 4 in terapia intensiva. I lucani in isolamento domiciliare sono 140.

