Brutte notizie in Basilicata. Ci sono 11 nuovi casi di contagio da Covid-19

Brutte notizie per l’emergenza sanitaria in Basilicata. Ci sono 11 nuovi casi di contagio da Covid-19. Sono 495 i tamponi analizzati nella giornata di ieri. 11 positivi e 484 negativi. In Basilicata ad oggi sono stati processati in totale 13.269.

Gli 11 casi di positività riguardano: 1 paziente di Irsina, 1 di Tramutola, 1 di Senise, 1 di Roccanova, 1 Moliterno, 4 Villa d’Agri, 1 Marsiconuovo e 1 Cersosimo. La situazione negli ospedali di Potenza e Matera è la seguente: 41 nelle malattie infettive, 8 in pneumologia e 4 in terapia intensiva. Risultano altri 10 guariti.

I nuovi tamponi positivi riguardano 7 operatori sanitari, 1 vigile urbano e 3 persone di famiglie con contagiati a loro interno.

Claudio Buono