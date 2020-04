Zero contagi in Basilicata! E’ la quarta volta dall’inizio dell’epidemia

28 aprile, ore 11:30 – Ancora zero contagi in Basilicata! Questo si evince dall’ultimo aggiornamento, relativo ai tamponi effettuati ieri 27 aprile. 525 tamponi processati, tutti negativi. 0 sono quindi i positivi, una bella e confortante notizia. Ad oggi i tamponi processati in Basilicata sono 10.889. Negli ospedali di Potenza e Matera, 47 persone ricoverate nelle malattie infettive, 9 in pneuomologia e 7 in terapia intensiva. Nell’ultimo giorno altri 12 nuovi guariti. Anche ieri in Basilicata zero contagi. E’ la quarta volta dall’inizio dell’epidemia.

Claudio Buono