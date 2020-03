“Siamo i ragazzi del secondo piano, se avete bisogno contate su di noi”. Il gesto di solidarietà di due studenti lucani a Bari

Un esempio da imitare. E porta la firma di alcuni ragazzi lucani che per motivi di studio vivono in Puglia, a Bari. Una foto che sta circolando molto sui social in queste due ore e riguarda due ragazzi lucani. A causa dell’emergenza sanitaria in corso, da persone responsabili, non sono rientrati in Basilicata, e nel condominio dove vivono, hanno lasciato un avviso, con scritto: “Per tutte le persone anziani o con problemi fisici, siamo i ragazzi del secondo piano. Se avete necessità di fare spesa o per qualsiasi motivo, ci offriamo gratuitamente di aiutarvi. Le nostre nonne sono in Lucania e non possiamo aiutarle”. Oltre al senso di responsabilità di rispettare le misure e non tornare in Basilicata, per evitare ogni tipo di problemi, si sono chiesti cosa poter fare per aiutare le persone bisognose, offrendosi così di fare attività di volontariato. Un gesto straordinario che -seppur siamo sicuri accasa anche altrove- ci auguriamo possa essere ripetuto in tutta Italia.

Claudio Buono