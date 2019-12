Pedone investito a Potenza: è in gravi condizioni al “San Carlo”. E’ il quinto caso in meno di un mese

L’incidente nei pressi del sottopasso di viale Marconi, l’uomo è in gravi condizioni al San Carlo

POTENZA – È ricoverato all’ospedale San Carlo, e sarebbe anche in gravi condizioni, il pedone investito ieri pomeriggio, intorno alle 15, nei pressi del sottopassaggio di viale Marconi a poca distanza dalla strada che porta alla Stazione centrale. Nel giro di neanche un mese sono già cinque le persone – tre a san Rocco, una l’altra sera in via Ciccotti e ieri a viale Marconi – investite mentre stavano attraversando la strada. Sul posto il personale di Basilicata Soccorso, che ha subito trasportato l’uomo al San Carlo, e gli agenti della Polizia locale che hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica dell’investimento. Purtroppo in città negli ultimi tempi attraversare la strada è diventato un terno al lotto. Tra automobilisti che non rispettano i limiti di velocità, tra gente che mentre è alla guida parla a telefono o manda messaggio e quindi non si rende conto di nulla o di zone dove la sera il buio non aiuta e la scarsa illuminazione fa il resto, per chi attraversa la strada o commina a piedi è davvero diventato pericoloso. (foto d’archivio)

Fonte: Il Quotidiano del Sud