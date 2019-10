“Nutella Biscuits cambierà il mercato”. I biscotti targati Ferrero, prodotti solo a Balvano, (quasi) pronti anche per l’Italia

«Puntiamo a espanderci nel mondo dei biscotti, il lancio a fine mese di Nutella Biscuits è destinato a cambiare il mercato». Sono le parole di Alessandro D’Este, l’amministratore delegato di Ferrero Italia, che ha spiegato la nuova svolta della società su cui il gruppo «punta 120 milioni di euro di investimenti», come riportato dal quotidiano La Stampa. Nutella Biscuits è pronto a riempire gli scaffali dei supermercati italiani. Il nuovo prodotto da aprile viene realizzato solo ed esclusivamente nello stabilimento di Balvano, nel potentino. Prima sono sbarcati sul mercato francese, il 30 aprile, e qualche giorno più tardi anche in Germania, Svizzera ed Austria. Ed è conto alla rovescia anche in Italia, dove la commercializzazione è prevista per inizio novembre (si parla della prima settimana del mese). Tra gli amanti della nota e celebre nutella c’è grande fermento. Dopo la sperimentazione nei tre paesi europei, con risultati importanti, arriveranno nelle case degli italiani. Se n’è discusso anche ieri ad Alba, presso il Centro Ricerche di via Pietro Ferrero, dove si è tenuta una convention dedicata ai dipendenti, partecipanti da tutte le sedi della multinazionale.

I dettagli della campagna con cui Ferrero accompagnerà in Italia la commercializzazione di “Nutella Biscuits” – preparato con un investimento da 52.5 milioni di euro presso lo stabilimento di Balvano – verrano svelati quasi certamente nei prossimi giorni. Ma già su alcuni siti Ferrero qualcosa trapela. Messaggi che avvisano dell’imminente arrivo dei biscotti prodotti a Balvano, una sorta di countdown con alcune frasi del tipo “Abbiamo acceso il forno, ancora un pò di pazienza”, oppure “Nutella c’è, i biscotti quasi”, con alcune lettere leggermente cancellate, ma con le parole leggibili, proprio per far capire che manca poco al tanto atteso lancio in Italia.

Il biscotto nutella è un equilibrio perfetto tra morbidezza e croccantezza. E’ tondo, con la base che ha i bordi leggermente più alti per contenere il cuore di nutella e permettere al consumatore di tenere il biscotto tra le mani senza il rischio che la crema fuoriesca. Un’altra cialda più sottile ricopre la base, lasciando intravedere il bordo da nutella che compone il cerchio. Sul biscotto una forma di cuore e la lettera “N”. Per quanto riguarda il packaging, si tratta di un un sacchetto in plastica con la chiusura salvafreschezza, contenente poco più di 300 grammi di biscotti, in totale 22. Per gli amanti di Nutella, il countdown è iniziato.

Claudio Buono