A Satriano di Lucania sabato 20/10 la seconda edizione della “Sagra del peperone crusco”

Si terrà il 20 ottobre la seconda edizione della Sagra del peperone crusco FattoriaBio Satriano, organizzata dall’omonima azienda agrituristica e dall’agenzia di viaggi Ivy Tour in collaborazione con l’associazione Eventi Green. Il peperone crusco è uno dei prodotti più rinomati della Basilicata. Una ricette unica di cui i lucani possono dire: “ce l’abbiamo solo noi”. Per mettere a tavola un peperone crusco è necessario un capolavoro: dalla scelta dei semi alla coltivazione dei peperoni, dall’essiccatura naturale al delicato bilancio dei tempi di cottura: 2 secondi in meno e i peperoni rimangono “musci” ovvero non croccanti, due secondi in più e si bruciano. L’azienda FattoriaBio Pucciariello di Satriano di Lucania, da oltre 20 anni si dedica all’intero processo di produzione dei peperoni cruschi, da circa 15 anni li commercializza anche in comode bustine con i peperoni già pronti da mangiare. La varietà di seme scelta viene migliorata di anno in anno e tra pochi mesi FattoriaBio diventerà ufficialmente custode del seme. Quale posto migliore per trascorrere una giornata completamente dedicata al peperone crusco? Appuntamento alle 10:00 in piazza Caramuel per la visita guidata al museo a cielo aperto dei murale di Satriano con un aperitivo di comunità a base di prodotti tipici. Alle 13:00 tutti a tavola per un pranzo completo a base di peperoni e peperoni cruschi. Il menù prevede un antipasto “FattoriaBio”, due primi e un secondo a base di peperoni cruschi. A seguire ci si sposta in uno dei campi dell’azienda per la raccolta libera di peperoni.

Perché una Sagra al ristorante? Perché si preferisce un’atmosfera più intima e rilassata, con un numero di partecipanti limitato che permette di conoscersi tutti. Perché organizzando la sagra in un ristorante si riusce a ridurre lo spreco di cibo, a eliminare tutte le stoviglie monouso e quindi a ridurre il quantitativo di rifiuti prodotti dall’evento. La prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati. Per maggiori informazioni si può chiamare il numero 3295320026, scrivere una mail a rocco@ivytour.it o consultare il sito www.ivytour.it.