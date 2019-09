Reddito e Pensione di Cittadinanza, a fine agosto in Basilicata oltre 19mila domande presentate, circa 12mila accolte

A fine agosto, sono 19158 le domande presentate in Basilicata per il Reddito e Pensione di Cittadinanza, nelle sei agenzie dell’Inps a Potenza, Lagonegro, Melfi, Villa d’Agri, Matera e Policoro. Di queste, 11602 quelle accolte, 5857 quelle respinte, 492 in attesa di essere inserite e completate, 357 in attesa di essere accettate perchè hanno superato i controlli preliminari, 201 sospese e 483 prima accolte e poi revocate. I dati sono stati resi noto dall’area comunicazione dell’Inps di Basilicata. Ricordiamo che Il Reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale. Si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari. Il Reddito di cittadinanza è associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un Patto per il lavoro o un Patto per l’inclusione sociale. Come stabilito dal DL 4/2019, i cittadini hanno iniziato a richiederlo a partire dal 6 marzo 2019, obbligandosi a seguire un percorso personalizzato di inserimento lavorativo e di inclusione sociale.