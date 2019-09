Cento docenti domani a lezione dal prof. Italo Fiorin. Appuntamento con il seminario sul “Service Learning” domani all’Einstein-Di Lorenzo di Potenza

Circa cento docenti, provenienti dall’intera regione, parteciperanno nella mattinata di mercoledì 4 settembre, presso la sede dell’istituto tecnico “Einstein-De Lorenzo”, (Via Sicilia, Potenza) al seminario di formazione sul Service Learning. Relatore d’eccezione, il prof. Italo Fiorin, Direttore della scuola di alta formazione EIS (Educare all’Incontro e alla Solidarietà) e docente di Didattica e Pedagogia speciale presso l’Università LUMSA di Roma. Il Service Learning è un approccio didattico utilizzato in molti stati europei ed extraeuropei, che mira a coniugare il Service (la cittadinanza, le azioni solidali e il volontariato per la comunità) e il Learning (l’acquisizione di competenze professionali, metodologiche, sociali e soprattutto didattiche), affinché gli allievi possano sviluppare le proprie conoscenze e competenze attraverso un servizio solidale alla comunità. Il fine è molto alto: sviluppare negli studenti un più forte senso di appartenenza e di cittadinanza e avvicinare in questo modo la scuola alla società. Moltissime e variegate le proposte dei vari istituti che in tutta Italia hanno sposato tale approccio didattico: dal recupero e dalla valorizzazione di facciate di edifici cittadini esposti al degrado, ad attività di sensibilizzazione sull’importanza della raccolta differenziata. Il progetto realizzato dall’Itis “Einstein- De Lorenzo” ha coinvolto l’Associazione Italiana Dislessia e l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Gli studenti hanno “prestato” i loro occhi e la loro voce a compagni meno fortunati di loro, donando la lettura di alcuni testi che, dopo accurate operazioni di registrazione e pulizia del suono, sono diventati audiolibri. Le attività hanno impegnato 216 studenti, 11 classi e circa 20 docenti che durante l’anno scolastico passato hanno preso parte ai 5 laboratori attivi realizzati. Un’esperienza arricchente e motivante che proseguirà anche nel corrente anno scolastico, declinandosi in inedite attività di volontariato. Il seminario avrà inizio alle 8,30 e terminerà alle 13,30. Durante la mattinata, previsti gli interventi del Dirigente scolastico, prof. Domenico Gravante e della referente del progetto, prof.ssa Maria Sara Coriglione, oltre alle testimonianze di docenti e studenti coinvolti nelle attività.