Salvati in contrada Centomani Tora, da uomini appartenenti al Corpo della Polizia Locale del Comune di Potenza, 9 cuccioli di razza meticcia abbandonati in un sacco di plastica e gettati in un canalone di scolo delle acque. Il personale della Polizia Locale, coordinato dal Tenente Michele Bollettino, giunto immediatamente sul posto in seguito ad una segnalazione pervenuta presso la Centrale Operativa, ravvisata la particolare situazione, senza esitare ulteriore tempo legato all’arrivo sul posto della ditta incaricata al pronto soccorso veterinario, si calava nel cavedio di raccolta delle acque e portava in salvo i cuccioli i quali subito dopo venivano affidati alle cure del caso e trasportati presso il canile comunale.