Boccata di ossigeno per la creazione di nuove imprese in Basilicata. Oggi sul BUR due avvisi pubblico da 20 milioni per il microcredito

Saranno pubblicati sul Bur n. 26 del 1 agosto 2019, i due Avvisi Pubblici per la presentazione delle domande di accesso al Fondo per il Microcredito – PO FSE 2014-2020. Il soggetto gestore è Sviluppo Basilicata spa

Gli Avvisi prevederanno due distinte tipologie di Microcredito, A e B. Il Microcredito A ha come finalità quella di sostenere la creazione di impresa e di attività di lavoro autonomo da parte di soggetti disoccupati che hanno difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito. Il Microcredito B quella di sostenere il rafforzamento dell’economia sociale (Terzo Settore), mediante la creazione di nuove attività economiche o il sostegno di attività economiche esistenti da parte di imprese sociali ed enti del Terzo Settore. La dotazione finanziaria complessiva è di 20 milioni di euro, 10 milioni a valere sull’Asse 1 e 10 milioni a valere sull’Asse 2 del PO FSE Basilicata 2014-2020 destinati per un uguale importo, rispettivamente, alMicrocredito A ed al Microcredito B. Potranno accedere al Microcredito A i soggetti disoccupati che intendano candidare una iniziativa imprenditoriale nelle varie forme specificate nell’Avviso, finalizzate all’avvio del lavoro autonomo ed alla creazione d’impresa comprendendo in tale fattispecie anche il trasferimento d’azienda. Potranno accedere invece al finanziamento Microcredito B le imprese sociali ed enti del terzo settore che intendono consolidare le proprie attività economiche nonché le persone fisiche in situazione di svantaggio che vogliano costituire imprese sociali ed enti del Terzo Settore, finalizzate allo svolgimento di una nuova attività economica, mediante le forme previste dall’Avviso. Tutte le iniziative dovranno essere realizzate in Basilicata. Per entrambi gli Avvisi, i finanziamenti concessi saranno erogati ai destinatari finali sotto forma di mutui chirografari per un importo minimo di 5.000 e massimo di 25.000 euro, a tasso zero. I finanziamenti sono rimborsabili in 5 o 6 anni (oltre 12 mesi di preammortamento), con rate mensili costanti o crescenti. Ai destinatari finali non saranno richieste garanzie reali e/o personali. Le domande potranno essere presentate dal 16 settembre 2019 fino al 30 giugno 2023 e comunque fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. I testi degli Avvisi e la relativa modulistica saranno disponibili a partire da giovedì 1 agosto 2019 e consultabili sul sito di Sviluppo Basilicata (www.sviluppobasilicata.it) e sul portale della Regione ([http://www.regione.basilicata.it)]www.regione.basilicata.it). Per ulteriori informazioni sugli Avvisi ed eventuali richieste di chiarimenti è possibile contattare Sviluppo Basilicata spa al numero telefonico 0971 50661 o tramite mail all’indirizzoinfomicrocredito@sviluppobasilicata.it.