Da Polla a Sant’Angelo Le Fratte, è quasi tutto pronto per il 4° “Driver’s Day”, che chiama a raccolta i camion per una “passeggiata” e degustazione di prodotti locali in uno scenario unico. L’appuntamento è alle ore 7 di sabato mattina, 3 agosto, al piazzale Belvedere di Polla. Tutti i dettagli nella locandina.