“Wiki Loves Basilicata”, la mostra dei migliori 29 scatti lucani a Tito aperta fino al 14 luglio

Si è aperta ieri 8 luglio, alla presenza delle associazioni locali , presso Palazzo Laurini, “Wiki Loves Basilicata”, la mostra che raccoglie i migliori 29 scatti delle prime tre edizioni del contest regionale di Wiki Loves Monuments, il più grande concorso fotografico del mondo. Un ritratto collettivo del patrimonio culturale, architettonico e paesaggistico della Basilicata, realizzato al contributo di 51 comuni lucani, tra cui Tito, messo in mostra grazie al sostegno dell’Apt Basilicata. La mostra sarà ospitata all’interno del Palazzo Laurini, antico palazzo nobiliare dell’ ‘800, sito nel centro storico di Tito (via Federici, affianco Largo Don Giuseppe Spera), e sarà visitabile tutti i giorni, dalle ore 17 alle ore 20, fino al 14 luglio. In occasione della chiusura, alle ore 18.30, è previsto un momento di confronto sulle opportunità turistiche lucane e locali, al quale prenderanno parte Luigi Catalani, coordinatore Wikimedia Italia per la Basilicata, Graziano Scavone, sindaco di Tito, Giancarlo Laurini, presidente della Fondazione Laurini, e rappresentanti dell’Apt.

Il logo di Wiki Loves Basilicata è opera di Apegraph – Angela Pergola