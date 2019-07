18 registi, 32 attori e 20 set. A Sant’Angelo Le Fratte “invasione” di ospiti fino a venerdì per Cinemadamare

Diciotto registi all’opera provenienti da 15 Paesi diversi, 32 attori attrici e comparse, oltre 20 set verranno allestiti nel centro storico con cui la nostra Carovana ha letteralmente invaso Sant’Angelo Le Fratte che, per 6 giorni, per 24 ore al giorno, sarà un “set a cielo aperto”. Con queste “cifre”, Cinemadamare si prepara per la settimana di Cinema nella bellissima Sant’Angelo Le Fratte, iniziata ieri a Sant’Angelo Le Fratte. Ieri mattina, nella Sala Comunale, si è svolto il Production Meeting di Cinemadamare alla presenza del Sindaco Michele Laurino, del direttore del Festival Franco Rina e di tutti i filmmaker. “Un ringraziamento a tutti e a Franco Rina per questo bellissimo progetto che ospitiamo per la seconda volta. Ho sempre sostenuto che per me è uno dei progetti più interessanti.” – commenta il Sindaco Michele Laurino – “I cittadini sono contenti e penso ve l’abbiano dimostrato. Come avete già potuto vedere il paese è molto bello e spero che anche per voi sia bello lavorare qui”. “Viviamo in luogo dove la gente è disponibile all’accoglienza e aperta al mondo. – commenta il direttore della kermesse Franco Rina – Per i cdemmini rappresenta la giusta condizione per poter lavorare”. Durante il Production Meeting, i nostri registi cdemmini, hanno avuto l’onore di ricevere dal Sindaco il ciak che consentirà loro di girare godendo delle bellezze naturali circostanti. La competizione si concluderà venerdì, 12 luglio con la serata di Premiazione della “Weekly Competition” che si terrà nell’Anfiteatro comunale alle ore 21.00. Il sentimento diffuso tra la carovana di oltre ottanta artisti, all’80% provenienti da altri Paesi, l’apprezzamento delle location di Sant’Angelo Le Fratte ai fini cinematografici e audiovisivi. Non sono infatti sfuggiti agli occhi dei filmmaker gli splendidi murales e le realistiche sculture che saranno d’ispirazione per i film.